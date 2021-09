OÖ-Wahl: ÖVP hat bei Koalition Qual der Wahl

Partystimmung

Die dominierende ÖVP erhielt nur einen Zuwachs von 1,24 Prozentpunkten. Gefeiert wurde am Abend bei der Wahlparty im „Le Jardin“ in der Linzerie dennoch so, als hätte man die 40 Prozent geknackt.

Auch bei den anderen Landtagsparteien war „sich das Ergebnis-Schönreden“ angesagt.

Die Grünen legten das im Vorhinein geschickter an: Man wolle einen „starken Auftrag“ bekommen. Prozentzahl nannte Spitzenkandidat Stefan Kaineder keine. Ob das Plus von zwei Prozentpunkten ihren Erwartungen gerecht wurde, ist damit nicht bewertbar.