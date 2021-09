Die Grünen haben für ihre Wahlparty den Saal im Kunstmuseum Lentos gebucht. Dort feierte Spitzenkandidat Stefan Kaineder mit Bundesparteichef und Vizekanzler Werner Kogler das „historisch beste Ergebnis bei einer Landtagswahl“.

Kaineder freut das Plus der Grünen genauso wie das Minus der Blauen – das sei eine „klare Absage an die FPÖ“. Im Wahlkampf hat er das „Ende der letzten Ibiza-Koalition (Türkis-Blau)“ proklamiert und sich selbst als neuen Partner der ÖVP ins Spiel gebracht. Im Industrieland Oberösterreich gebe es in Sachen Klimaschutz einiges zu tun. Ob er mit seinem Wahlslogan Recht behält, wird sich erst weisen. Wahlsieger Stelzer will mit allen Parteien Gespräche führen.