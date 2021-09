Das war die ORF-Elefantenrunde zur OÖ-Wahl

Logisches Thema im Anschluss: der Pflegenotstand.

Während die Neos hier auf eine bessere Bezahlung bzw. selbständige Tätigkeit setzen, wollen die Grünen mit sogenannten Community Nurses pflegende Angehörige unterstützen. ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer sprach sich dafür aus, pflegenden Angehörigen mehr Anerkennung zukommen zu lassen, etwa durch eine Bonuszahlung, außerdem brauche es bessere Stipendienmodelle. Die SPÖ möchte pflegende Angehörige anstellen, die Blauen setzen auf eine Pflegelehre.

Anders als im Wahlkampf 2015 ist die Frage nach Asyl und Migration in diesem Wahlkampf nicht mehr an erster Stelle. Dennoch widmete man sich am Dienstag freilich auch diesem Thema. Kaineder sprach von einem christlich-sozialen Wertefundament der Grünen in Oberösterreich, auf Basis dessen man sicher eine Linie mit der ÖVP finden werde können, sollte man gemeinsam regieren. Dass das sein Ziel ist, wurde er nicht müde zu betonen. ÖVP und FPÖ sprechen sich anders als die anderen Parteien ja komplett gegen eine Aufnahme von Schutzsuchenden aus Afghanistan aus.

Schlussendlich stand noch der Themenkomplex Klimaschutz am Tapet. Obergrenzen für die Teuerung von fossilen Brennstoffen wollte dabei außer den Neos keine Fraktion nennen. Kaineder erklärte aber: "Was das Klima schützt, wird günstiger, was den Planeten kaputt macht, wird teurer."