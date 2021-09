Unübersehbar: Wahlkampf entlang Oberösterreichs Straßen

Für Aufsehen sorgte ein Plakat: Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sah im „Bio oder Gift?“-Plakat der Grünen eine Verunglimpfung der Bauern. Das Plakat richte sich gegen „multinationale Agrarindustrie“, wehrten sich die Grünen. „Die zweite wichtige Funktion von Wahlplakaten ist das Erregen von Aufmerksamkeit. Wird ein Wahlplakat in klassischen oder sozialen Medien ausführlich besprochen, hat es seinen Zweck doppelt erreicht und seine Reichweite um ein Vielfaches erhöht. In diesem Sinne haben die Grünen voll ins Schwarze getroffen“, so Hayek.