Linzer Stadtregierung startet holprig in neue Legislaturperiode

Professionell

Alle drei zeigten sich jedoch überzeugt, dass die ÖVP „persönliche Befindlichkeiten“ zurückstellen und der zugeteilten Aufgabe professionell nachgehen werde. Das bestätigte Baier auch so: „Wir stellen uns den an uns übertragenen Verantwortungsbereichen und Herausforderungen und nehmen diese aktiv in Angriff.“ Man werde den angekündigten Beschluss akzeptieren.

Dieser wird übrigens am 4. November gefasst. An diesem Tag findet zuerst die konstituierende Gemeinderatssitzung statt, bei der Stadtsenatsmitglieder gewählt sowie künftige Mitglieder des Gemeinderates angelobt werden. In Folge konstituiert sich der Stadtsenat und ordnet mit Mehrheitsbeschluss die Ressorts zu.

SPÖ-intern wird es zuvor noch einige personelle Entscheidungen geben, etwa wer den dritten Vizebürgermeistersessel besetzen wird. Auch der Posten des Baustadtrats ist noch offen.Petra Stacher