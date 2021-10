Linzer Bürgermeister will Bekenntnis statt Übereinkommen

Wasserstoff, Wasserstoff und noch mehr Wasserstoff – der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat für die nächsten sechs Jahre ein klares Ziel vor Augen. Er möchte mit neuen Technologien Linz bis 2040 in einen klimaneutralen Industriestandort transformieren. Gelingen kann ihm das jedoch nur mit anderen Parteien. Ein Arbeitsübereinkommen will Luger aber nicht.

Vor eineinhalb Wochen haben die Linzer die SPÖ mit 34,39 Prozent zur Nummer eins gewählt. Dahinter folgen ÖVP, Grüne und FPÖ. Sie werden die vier Parteien sein, die – wie die vergangenen sechs Jahre – die Stadt regieren. Nächste Woche beginnen die Parteiengespräche. Luger, der sich am Sonntag noch der Stichwahl stellen muss, hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz vorab klargestellt, wie er sich die Zusammenarbeit vorstellt.

Wurde 2015 ein Arbeitsübereinkommen, damals vorrangig mit der FPÖ, geschlossen, soll es dieses Mal keines geben – nur die Ressortverteilung soll festgeschrieben werden. Luger will dafür einen „modernen Proporz“ und von den anderen Parteien ein Bekenntnis zu einer gemeinsamen Leitlinie, nämlich Linz zum „Kompetenzzentrum für Wasserstoff“ aus erneuerbaren Quellen zu auszubauen.