Nach Oberösterreich-Wahl: Gespräche zwischen ÖVP und FPÖ "sehr gut"

Stelzer betonte jedoch, dass in der ÖVP erst Anfang kommender Woche der Landesparteivorstand entscheiden werde, mit wem man in medias res gehe. Auch wenn Haimbuchner, wie er selber vor Beginn der Gespräche betonte, „kein Jobhopper“ sei, meinte er nach der Unterredung, dass bei der Ressortverteilung noch „alles offen“ sei. Auch wenn „ich ein beständiger Mensch bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch etwas anderes machen kann“, so der bisher für Wohnbau und Naturschutz zuständige Landesrat. Gleichzeitig betonte er nochmals die „gute Arbeit“, die er mit seinem Team bisher geleistet habe und diese „soll fortgesetzt werden“, unterstrich er einmal mehr den Regierungswillen der FPÖ, auch wenn seine Partei „beides sehr gut kann - Regieren und Opposition“.