OÖ: Nach Attacken auf Polizisten landete Duo hinter Gittern

Über einen Zeitraum von zwei Tagen beschäftigten, provozierten und attackierten zwei Rumänen in Oberösterreich mehrere Polizeibeamte so lange, bis sie in der Justizanstalt Garsten hinter Schloss und Riegel verwahrt wurden.

Am vergangenen Donnerstag kam es in Enns mit den zwei Männern zu mehreren Einsätzen. Zuerst fielen die beiden in Wien lebenden Rumänen im Alter von 33 und 46 Jahren bereits während einer Amtshandlung in einer Wohnung am Abend mit ihrem aggressiven Verhalten erstmalig auf. Nachdem gegen den 33-Jährigen eine Aufenthaltsermittlung offen war, kam dieser nach der Amtshandlung in der Wohnung zur Polizeiinspektion Enns.

Doch dabei hielten Polizisten den 33-jährigen Autolenker an, weil er weder einen österreichischen Führerschein besaß, noch seinen rumänischen Führerschein nachweisen konnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Also fuhr der 46-jährige Bekannte mit dem Pkw weiter. Der legte aber ein derart auffälliges Fahrverhalten an den Tag, dass die Beamten erneut stutzig wurden. Als man den Mann angehalten hatte, konnten eindeutige Symptome von Drogeneinfluss festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte der Mann jedoch. Er wird deswegen bei der Bezirksbehörde angezeigt. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden ihm abgenommen.

Neuerlicher Einsatz

Nach Mitternacht kam es dann zum nächsten Einsatz mit den beiden Männern. Eine gefährliche Drohung in einem Lokal in Enns wurde angezeigt. Dabei attackierten beiden Männer einen 46-jährigen Gast mit einem Hammer sowie mit Getränkegläsern. Außerdem bedrohten sie ihn mit dem Umbringen. Ein anderer Gast im Lokal riss dem rabiaten Rumänen den Hammer aus der Hand und verständigtre die Polizei.

Das aggressive Duo verbarrikadierte den Eingang der Gaststätte, wodurch Gäste nicht mehr ins Freie konnten. Vor dem Lokal beschädigten die Männer noch einen Postkasten sowie ein Hausnummernschild. Damit wurde es den Polizeibeamten dann zu bunt. Die zwei Rumänen wurden festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. In der Verwahrungszelle zerkratzten und beschädigten die Festgenommenen mit ihren Ringen dann noch die Wände.

Verletzter Polizist

Am Freitag standen dann tagsüber weitere Ermittlungen an und die beiden Männer wurden zu den Vorwürfen einvernommen. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des 33-Jährigen verständigten die Beamten eine Streife der SIG (Schnelle Interventionsgruppe) als Unterstützung bei der Überstellung in die Justizanstalt Linz. Beim Anlegen der Handfesseln biss der aggressive Festgenommenen einen Beamten, der Handschuhe trug, in die Hand und verletzte diesen.

Das rabiate Rumänenduo wurde schließlich in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.