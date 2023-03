OÖ: Alkolenker baute Unfall, automatischer Notruf holte Polizei

Ein 55-jähriger Alkolenker ist in der Nacht auf Freitag in Ried in der Riedmark (Bezirk Perg) vom automatischen Notruf seines Wagens überführt worden. Nachdem er einen Unfall gebaut hatte, wurde elektronisch die Polizei informiert. Diese machte bei dem Mann einen Alkotest. Ergebnis: 1,76 Promille.