Nach Mord mit Schneestange: Verdächtiger als zurechnungsfähig eingestuft

Ein 18-Jähriger, der Mitte Februar eine 19-Jährige in Oberösterreich mit Schneestangen tödlich verletzt haben soll, ist laut psychiatrischem Gutachten zurechnungsfähig, aber gefährlich. Die Staatsanwaltschaft Linz bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht des ORF Radio Oberösterreich. An Schizophrenie, wie er immer behauptet habe, leide der junge Mann nicht, er habe aber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.

Die Entscheidung über eine Anklageerhebung - ermittelt wird wegen Mordverdachts - wird laut Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da u.a. noch ein gerichtsmedizinisches Gutachten ausständig sei und auch Spuren noch fertig ausgewertet werden müssten. Mit dem nun vorliegenden psychiatrischen Gutachten erscheint es aber sehr wahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft im Falle einer Anklage neben einer Strafe auch die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragen wird.