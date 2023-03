Linzer marschierte nach Autounfall 22 Kilometer nach Hause

Auto überschlug sich

Der Mann war gegen 22 Uhr in Alberndorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich, rammte einen Leitpflock und zwei Bäume, stürzte über eine Böschung und blieb am Dach liegen. Der Lenker konnte sich selbst aus dem total zerstörten Auto befreien.

Er meldete den Unfall aber nicht bei der Polizei und rief auch nicht die Rettung. Stattdessen machte er sich zu Fuß auf den Heimweg. Von dort fuhr er dann ins Spital. Wie schwer seine Verletzungen sind, war nicht bekannt. Seine Freundin meldete den Unfall in der Früh bei der Polizei.