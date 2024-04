OÖ: 15-jährige Schülerin singt sich ins Halbfinale von "The Voice Kids"

Kürzlich hat sie in den so genannten "Battles", in denen immer drei Talente gegeneinander antreten, ihre beiden Konkurrenten aus dem Bewerb gesungen. Das bedeutet, dass Christina Zarzer demnächst im Halbfinale der Show mitsingen darf. Christinas Auftritt bei den sogenannten "Sing-Offs" wird am Freitag, 10. Mai, ab 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.

Das Urteil der Coaches zum Auftritt bei den Battles war zwiegespalten, letzten Endes zählte aber nur, dass sich Popsänger Wincent Weiss, in dessen Team Christina Zarzer singt, klar für sie entschied. Die musikalische Reise geht also weiter.