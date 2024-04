Ab ins Fernsehen: Die 15-jährige Christina hat jetzt ein Millionenpublikum

Die erste Hürde ist geschafft: In den so genannten "Blind Auditions" konnte Christina Zarzer die Coaches von ihrem Talent überzeugen. Sie sang die Ballade "Remember" von Becky Hill und begleitete sich dabei selbst am Klavier. In diesem Teil der Show sehen die Coaches nicht, wer da singt und spielt. Sie sitzen auf ihren Stühlen verkehrt zur Bühne. Wollen sie ein Talent in ihrem Team, drücken sie den großen, roten Knopf und drehen sich um.