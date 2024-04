OÖ: Dieses Geschwister-Trio läuft schneller als alle anderen

Sarah ist sieben Jahre alt und hat heuer in ihrer Altersgruppe ebenfalls abgeräumt.

Und Michael , der älteste von den dreien, hat mit seinen 14 Jahren bereits etliche Medaillen und Pokale erlaufen. Er ist vergangene Woche über die 5-Kilometer-Distanz ins Rennen gegangen und hat mit einer Zeit von knapp über 21 Minuten den Großteil des Starterfelds hinter sich gelassen – mit viel Leichtigkeit und Freude am Sport.

Draußen unterwegs

„Ich habe früh gemerkt, dass Michael sehr sportlich ist. Er hat bei jedem Bewerb, ob Triathlon oder Laufen, gewonnen. Bei den anderen beiden ist das ähnlich“, sagt Faith Ebalukhe, die Mama des schnellen Trios.

Dabei trainieren alle drei nicht in Vereinen, „aber sie sind jeden Tag draußen, bewegen sich sehr viel in der Natur.“ Eine Karriere als Profisportler würden sie als Eltern unterstützen, „die Schule ist aber derzeit wichtiger“, so Faith Ebalukhe.