"The Voice Kids"-Gewinnerin Emma verrät, wie "Team Fanta" wirklich tickt

„Als dieses Tor aufging, hat mein Herz so gepumpt und ich dachte, ich werde es nicht schaffen, diesen Song zu singen. Aber als ich dann auf dem Punkt in der Mitte war, hab ich an nichts gedacht und war nur noch so in meinem Element. Ich war null aufgeregt. Ich werde dieses Gefühl nie vergessen.“

Selbst ihr großes Idol Eminem reagierte höchstpersönlich auf ihren Auftritt.

➤ Lesen Sie hier mehr: Tochter von Eminem heiratet: Wie Verlobter um Segen des Rap-Stars bat