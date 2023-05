Warum "The BossHoss" kein klassisches Rockstar-Leben führen

„Aber trotzdem haben wir keinen normalen Job, würde ich mal sagen. Die Kids kennen es gar nicht anders, die sind da reingeboren. Seit sie sich zurückerinnern können, ist der Papa im Fernsehen oder auf Tour oder auf der Bühne“, meint Sascha. Sein 13-jähriger Sohn spielt übrigens schon sehr gut Klavier und auch seine 21-jährige Tochter ist kreativ veranlagt. „Sie malt sehr gerne, hat ein gutes Auge.“

Auch für Alec wäre es kein Problem, wenn seine Kinder mal einen künstlerischen Beruf ergreifen würden. „Da bin ich doch voll dafür. Das würde ich total unterstützen. Ich würde es schlimmer finden, wenn sie sagen, sie wollen Steuerberater werden. Dann hätte ich was falsch gemacht“, meint er lachend.

Was vom neuen Album zu erwarten ist, welche lustigen Fanbegegnungen die beiden hatten und warum sie auch so gerne in Österreich auftreten, sehen Sie im Video oben.