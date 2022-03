Oö. Landwirtschaftskammer bittet Tourengeher um mehr Respekt

„Wenn wir im Frühjahr auf die Almen kommen, finden wir dort irrsinnig viel Müll vor“, teilte Silke Antensteiner, Landwirtin in Vorderstoder (Bezirk Kirchdorf im Traunviertel) und Besitzerin zweier Almen ihre Erfahrungen. Bis zu 1.000 Menschen würden an einem Wochenende durch ihre Wälder marschieren. Das hinterlasse Spuren, auch an ihren Almhütten: „Sogar die Dächer der Hütten werden mit Skiern befahren, sodass sie kaputt sind.“

Wipfel schützen

Besonders ärgerlich sei der fehlende Respekt vor dem Jungwald: „Der Orkan Kyrill hat damals zum Teil unsere Wälder entwurzelt. Wir haben das mühevoll aufgearbeitet.“ Jetzt wo endlich die Bäume so groß seien, dass die Wipfel nicht mehr vom Schnee bedeckt werden, würden diese den scharfen Kanten der Skier zum Opfer fallen. „Wir haben das beschildert und teilweise versucht, die Bereiche einzuzäunen. Wir haben aber immer wieder bemerkt, dass die Zäune abgeschnitten wurden“, so Antensteiner.

Natürlich werfe man nicht alle in einen Topf: Nicht jeder Skitourengeher verhalte sich so rücksichtslos. Waldenberger ist sich sicher: „Wenn sich jeder an gewisse Regeln hält, dann wird es auch in der gemeinsamen Nutzung keine Probleme geben.“

Parkplätze

Er fordert deshalb zu mehr Respekt auf, auch zwischen Mensch und Tier, denn vor allem Letzteren würden Störungen viel Kraft kosten: „Wir haben Wildruhezonen. Es wäre wichtig, diese zu beachten und nicht permanent da reinzufahren“, so Antensteiner, die bittet, nicht „jeden Kanal auszunutzen, nur weil es lustig ist“. Wird Wild vertrieben, benötige es nämlich das acht bis zehnfache des normalen Energiehaushaltes.