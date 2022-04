OÖ: Alkolenker krachte mit Pkw in Polizeiauto

Ein 57-jähriger Alkolenker verlor in der Nacht zum Samstag auf der Wiener Straße (B1) in Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dabei rammte er nicht nur den Wagen einer 21-Jährigen, sondern kollidierte auch mit einem hinter ihr fahrenden Polizeiauto. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt und kamen ins Klinikum Wels. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest ergab 1,14 Promille, berichtete die Polizei.

Der Betrunkene aus dem Bezirk Vöcklabruck verlor auf Höhe der Ortschaft Schmidhub von Wels kommend in Richtung Lambach die Kontrolle. Er erwischte zuerst den Wagen der 21-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land, die mit einer 22-jährigen Welserin am Beifahrersitz unterwegs war. Danach kollidierte sein Pkw mit dem Dienstfahrzeug, in dem zwei Polizistinnen saßen. Alle fünf Unfallbeteiligten kamen mit leichten Blessuren davon. Dem 57-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.