Alkolenker soll Fußgänger angefahren haben

In den Morgenstunden am Dienstag dürfte ein 29-Jähriger in der Margaretner Pilgramgasse einen Fußgänger übersehen und niedergestoßen haben. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Lenker wurde eine Alkoholisierung von 1,3 Promille festgestellt. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

