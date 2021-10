OÖ: 39-Jährige kommt bei Frontalzusammenstoß ums Leben

Bei einem Frontalzusammenstoß in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) ist Freitagfrüh eine 39-jährige Fahrzeuglenkerin so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die 39-Jährige aus dem Bezirk Braunau war mit ihrem Auto aus Richtung Braunau kommend in einer lang gezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Pkw eines 29-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit.