43-Jähriger tot in Linzer Wohnung aufgefunden

Erst nachdem Hausbewohner Verwesungsgeruch bemerkt haben, ist der Tod eines 43-Jährigen in einem Linzer Wohnblock entdeckt worden. Eine Sprecherin der oberösterreichischen Polizei bestätigte gegenüber der APA einen Bericht der Kronen Zeitung am Freitag. Ermittlungen zur Identität des Mannes würden noch laufen, so die Sprecherin, man gehe allerdings davon aus, dass es sich um den Wohnungsmieter handle.

Der Mann war bereits am 14. Oktober gegen 8.30 Uhr gefunden worden. Da man laut ersten Ermittlungen nicht von einem Fremdverschulden ausgehe, wurde keine Obduktion angeordnet, erklärte die Polizeisprecherin.