ÖVP-Sommerfest: „Jetzt ist einfach eine blöde Zeit“

Was sagen die Funktionäre? „Ich glaube den Umfragen nicht“, meint Franz Schasching (81), Obmann des Seniorenbundes in St. Roman, „die Presse dreht alles um. Es ist momentan eine schwierige Phase, aber wir werden das meistern.“ Ähnlich sieht es Richard Wiesinger (26), Obmann der Jungen ÖVP in Mehrnbach und Konstrukteur bei der Firma Fill in Gurten: „Die Medien machen aus jeder Kleinigkeit einen Skandal. Jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben.“ Nehammer sei eine positive Erscheinung.