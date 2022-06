Öffentliche Seezugänge am Attersee werden attraktiviert

Der Attersee ist eines der beliebtesten Badeziele. Der Großteil des Sees ist jedoch wenigen vorbehalten: Laut einer Berechnung der Bundesforste (ÖBf) und der Landesimmobiliengesellschaft sind 75 Prozent der Uferlänge in Privatbesitz, nur 25 Prozent frei zugänglich. Nun soll ein Teil davon attraktiviert werden: Wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Mittwoch kundtat, werde das Land die Betreuung zweier Uferabschnitte der ÖBf übernehmen. Zudem komme eine Fläche dazu.

Die ÖBf sind Österreichs größter Seemanager. 14 Seen werden in OÖ von ihnen betreut. Zwölf der 27 ÖBf-Naturbadeplätze liegen am Attersee. Ab Ende Juni sollen die Abschnitte in Kammer (Gemeinde Schörfling) und Seeleiten (Weyregg) vom Land gepflegt werden. Man wolle dort Infrastruktur ausbauen, also Liegemöglichkeiten durch Holzbänke schaffen sowie weitere Stiegen ins Wasser bauen. In Weyregg werde eine Hecke für mehr Sichtschutz gepflanzt.