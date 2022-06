Motorboot am Attersee explodiert: Mann rettete sich ins Wasser

Das bereits im Vollbrand stehende Motorboot trieb infolge in Richtung eines weiteren Bootshauses. Dort versuchte die FF Nußdorf vom Ufer aus den Brand des weiterabtreibenden Bootes zu löschen. Erst unter Einsatz eines Tretbootes konnte schließlich ein Tau am Bug des brennenden Bootes befestigt werden und somit in Ufernähe gezogen werden. Der Brand konnte schließlich von der FF gelöscht werden. Wie es zu den Explosionen am Boot kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.