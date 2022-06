In der Mitte der Gesellschaft angekommen

Das Setting wurde von mehreren Vereinsmitgliedern erdacht und schließlich auch umgesetzt. Alle Rampen sind so gestaltet, dass sowohl Anfänger als auch Profis ihren Spaß haben. „Als ich die Halle getestet habe und das erste Mal mit dem Board unterwegs war, ist mir sofort aufgefallen, wie gut der Boden ist. Man gleitet richtig dahin und es sind sehr hohe Sprünge möglich“, so Mahringer. Speziell für Regentage ist die Indoor-Variante eine willkommene Gelegenheit, an weiteren Tricks zu tüfteln. In der letzten Schulwoche werden etliche Schulklassen aus Oberösterreich im Pop-up-Skatepark erste Versuche auf dem Board machen.