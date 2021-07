Überlaufener Attersee: „So kann es nicht mehr weitergehen“

Corona hat die Situation noch verschärft. Weil Urlaube am Meer nur schwer möglich sind, wird die Sehnsucht nach Sonne und Wasser an den heimischen Seen gestillt, wegen der Abstandsregeln sind die Badeplätze jedoch limitiert. Zahlen, wie viele Menschen an Spitzentagen einfallen, gibt es nicht. „Aber es wird deutlich mehr“, sagt der Bürgermeister von Attersee, Walter Kastinger (SPÖ). „So kann es nicht mehr weitergehen“, warnt Steinbachs Bürgermeisterin Nicole Eder (ÖVP) vor dem Kollaps. „Wir verstehen, dass jeder zum See will. Aber wir stoßen an die Grenzen.“ Es müsse alles in geregelten Bahnen verlaufen, sagt Eder, und hat einen Vergleich parat: „Wenn ein Flugzeug voll ist, kann man auch nicht mitfliegen.“ Das müsse auch dann gelten, „wenn der See übergeht“.