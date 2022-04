Grüne für mehr öffentliche Badeplätze am Attersee

Das Land Oberösterreich hat im vergangenen Jahr drei neue Badeplätze am Langbathsee, am Traunsee und am Hallstättersee mit einer Gesamtfläche von 18.000 Quadratmetern für den öffentlichen Zugang gesichert. Damit stehen derzeit rund 600.000 Quadratmeter öffentlicher Liegefläche an den heimischen Seen zur Verfügung.

Zu wenig

Den Grünen ist das zu wenig. „Öffentliche Zugänge sind Mangelware, das ist das sattsam bekannte Problem an unseren Seen, allen voran am Attersee“, argumentieren der grüne Klubobmann Severin Mayr und Rudolf Hemetsberger, grüner Landtagsabgeordneter und Bürgermeister der Gemeinde Attersee. Jetzt bestehe die Chance, das zu ändern.