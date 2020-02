Oberösterreichische Druckerei: Keimfreies Papier reduziert Viren

In China ist es das Coronavirus, in Österreich die Influenza, vor der sich zurzeit die Menschen in Acht nehmen. Regelmäßiges Händewaschen ist laut vielen Experten die hilfreichste Methode, um sich nicht anzustecken.

Denn auf den alltäglichsten Dingen befinden sich Krankheitserreger – Nicht umsonst werden in China bereits Geldscheine verbrannt, um das Virus einzudämmen.Tummeln sich laut einer DNA-Analyse doch rund 3.000 Bakterientypen auf einer Banknote. Ein neues Produkt könnte diesem Problem zumindest zum Teil Abhilfe schaffen: ein antimikrobieller Dispersionslack.

Keime abtöten

Erfunden von einer deutschen Firma, kommt er nun bei einem oberösterreichischen Unternehmen, der Druckerei Friedrich mit Sitz in Linz, erstmals zum Einsatz. Laut Geschäftsführer Alexander Friedrich birgt das Produkt großes Potenzial in sich, denn bis dato war es nicht möglich, bei saugenden Stoffen wie Papier und Karton eine zuverlässige Lackierung aufzubringen, die Keime abtötet.

Jetzt schon: Der Lack ermöglicht bei Raum- oder Tageslicht eine permanente selbstständige Entkeimung der Oberfläche bei Druckprodukten, aufgrund der Freisetzung aktiven Sauerstoffes.