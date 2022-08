Oberösterreich: Zwei Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Die Gemeinden Traunkirchen und Pinsdorf (beide Bezirk Gmunden) in Oberösterreich haben ihre Bürgerinnen und Bürger zum Wassersparen aufgerufen. Die längeranhaltende Trockenheit setzt den Quellen, aus denen Traunkirchen sein Wasser bezieht, zu, denn sie werden von Regenwasser gespeist. „Es gab noch keine Abschaltungen, aber bei dem Verbrauch und den Zuflüssen derzeit ist der Peak bald erreicht“, bestätigte Bürgermeister Christoph Schragl (ÖVP) der APA Medienberichte.

Hochbehälter und Speicher würden in der Nacht wieder gefüllt, doch „wenn jetzt vier Pools gleichzeitig befüllt werden, funktioniert es nicht mehr“, begründete der Bürgermeister den Aufruf auf der Gemeinde-Homepage. Dort bittet die Gemeinde „dringlich darum, vom Rasensprengen und Befüllen von Schwimmbecken, etc. abzusehen“, um die Trink- und Löschwasserversorgung aufrecht erhalten zu können. Einige Hausbrunnen in Traunkirchen seien trocken, so Schragl. Mit ein, zwei Tagen Regen normalisiere sich die Situation, hofft er.