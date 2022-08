Festival University hält fiktives Umweltgericht ab

Die Festival University – im Vorjahr von Ars Electronica und Johannes Kepler Universität Linz (JKU) eingeführt – geht heuer mit 200 Studierenden aus 70 Ländern der Frage nach, wie wir als Gemeinschaft mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen können. Beim Ars Electronica Festival „Welcome to Planet B“ von 7. bis 11. September in Linz werden sie in einem fiktiven internationalen Umweltgericht Themen wie Raubbau an Rohstoffen verhandeln. Diese Verhandlungen sollen die Komplexität und Vielschichtigkeit des Klimawandels als globales Problem verdeutlichen.

Start am 18. August

Der internationalen Fakultät, die die Studierenden von 18. August bis 14. September begleitet, gehören unter anderem der ehemalige EU-Kommissar für Landwirtschaft Franz Fischler, der deutsche Umweltwissenschafter und Politiker Ernst Ulrich von Weizsäcker, Künstlerin Karen Palmer, Autorin und Unternehmerin Seda Röder, Fridays-for-Future-Aktivist Mike Artner sowie mehrere internationale Universitätsprofessoren und Wissenschafter an.