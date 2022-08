Das neue Arbeiten: Flexibel und kürzer

Das neue Bürogebäude in Pasching direkt neben der Plus City ist ebenfalls ein Blick in die Zukunft der Arbeitswelt: Viel Raum für freies Arbeiten, große Küchen als zentrale Kommunikationsorte, eine Arena für Präsentationen und ein Wald, der mitgenutzt werden kann und in dem ein kleiner Kubus steht. Darin lässt es sich mit Blick ins Grüne kreativ und ohne Ablenkung arbeiten.