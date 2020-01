OÖ will Klimaanlagen und Lifte durch Förderung optimieren

Als führender Wirtschafts- und Industriestandort sei Oberösterreich das energieintensivste Bundesland - laut Markus Achleitner ( ÖVP), oberösterreichischer Landesrat für Wirtschaft und Energie, ist es deshalb besonders wichtig, die Energiewende im Land weiter voranzutreiben.

Rückenwind spürt er dabei nun von der türkis-grünen Bundesregierung, habe diese doch in ihr neues Regierungsprogram sehr ambitionierte Ziele dahingehend inkludiert. Nun gehe es darum, diese auch umzusetzen.

"Förderturbo"

Oberösterreich will dazu mit eigenen Impulsen beitragen. Das Klima schützen soll etwa bis 2050 das neue „Clean Energy Program“: Fünf Millionen Euro Förderung sollen dafür pro Jahr zur Verfügung stehen. Dazu setzte die Landesregierung Förderschwerpunkte: erneuerbare Energien und eine effizientere Energienutzung.

Neben Anschlüssen an Fern- und Nahwärme sollen künftig auch Anschlüsse an die Fernkälte vermehrt gefördert werden. „Klimatisierung ist mit dem Klimawandel ein wachsendes Thema. Klimageräte sind große Energieverbraucher“, so Achleitner.