Oberösterreich verlegt Massentest auf 22. bis 24. Jänner

Aufgrund des „bundespolitischen Chaos“ – wie es in einer Aussendung vom Montag heißt – haben sich Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dazu geeinigt die Massentestung auf das Ende des Lockdowns zu verschieben.

In den Gemeinden soll somit von 22. bis 24. Jänner getestet werden. Danach solle aber Schluss mit Massentestungen dieser Art sein. „Es macht mehr Sinn, dauernd in mehreren Gemeinden ab 25. Jänner kostenlose Tests anzubieten, als im 3-Wochen-Rhythmus die gesamte Bevölkerung zu mobilisieren“, heißt es von Luger in der Aussendung.