Oberösterreich überschreitet Schwelle von 1.000 Corona-Toten

Oberösterreich hat am Donnerstag als erstes Bundesland die Marke von 1.000 Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 überschritten. Zu Mittag waren auf der Homepage des Landes 1.017 Fälle ausgewiesen, in der Früh waren es 999 gewesen. Unter den Toten befinden sich sieben, die jünger als 50 Jahre alt sind. Seit Ausbruch der Pandemie sind laut Krisenstab 390 Bewohner von Alters- und Pflegeheimen an oder mit Corona gestoben.

Aufregung gab es am Vormittag über die Meldung von 218 Covid-19-Toten in den vergangenen 24 Stunden. Der Grund für die exorbitant hohe Zahl war eine Datenbereinigung. In der heutigen Zahl der Verstorbenen sind 120 zusätzliche Todesfälle aufgrund eines Datenabgleichs mit der AGES aus Wien enthalten, berichteten Innen- und Gesundheitsministerium am Donnerstag. Seit Beginn der Pandemie sind somit in Österreich bereits 4.982 Menschen an oder mit SARS-CoV-2 gestorben.