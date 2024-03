Vor Strafanzeige wegen "nicht ordnungsgemäßer Rodung" in Ohlsdorf

Die auf Klimaklagen fokussierte NGO AllRise werde Mitte März eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs sowie der vorsätzlichen Beeinträchtigung der Umwelt schicken, so deren Anwalt Wolfram Proksch.

Die laut Rechnungshof "nicht ordnungsgemäße Waldrodung" für ein Betriebsbaugebiet in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) könnte eine strafrechtliche Komponente erhalten.

Wenn sich bis Mitte März in dieser Causa nichts bewege, werde AllRise basierend auf dem Rechnungshofbericht eine Anzeige wegen möglichen Missbrauchs der Amtsgewalt gegen die Entscheidungsträger sowie der vorsätzlichen Beeinträchtigung der Umwelt einbringen, stellte Proksch klar.

Dieses "Vorgehen der Entscheidungsträger" hat für Proksch strafrechtliche Relevanz. Der Rechnungshof wird jedoch keine rechtlichen Schritte setzen, dies mache man nur in Ausnahmefällen, wenn sich etwa im Zuge einer Prüfung "Gefahr im Verzug" herausstelle, teilte ein Sprecher des Rechnungshofes laut Apa mit.

Diese Anzeige würde sich auch gegen den Bezirkshauptmann von Gmunden, Alois Lanz, richten. Im Gespräch mit dem KURIER betont dieser, die BH habe "die Entscheidung aufgrund der geltenden Gesetze getroffen".

Bezirkshauptmann Lanz: "Haben uns an Rechtsordnung gehalten"

Auch wenn der Rechnungshof in seiner Prüfung zu einem anderen Ergebnis gekommen sei, ist Lanz sicher: "Wir haben uns an die Rechtsordnung gehalten. Es ist im ganzen Verfahren nichts ungewöhnliches passiert."

Die Frage, ob er angesichts der Kritik des Rechnungshofes im Nachhinein eine andere Entscheidung treffen würde, kostete Lanz ein Lachen: "Wir lassen uns auf solche Spekulationen nicht ein." Er betonte aber, dass man sich "an die Empfehlungen des Rechnungshofes künftig halten" werde.

Eine strafrechtliche Relevanz der Entscheidung müssten jedenfalls Gerichte beurteilen. Lanz: "Der Rechnungshof hat seine Feststellungen getroffen, er sagt nicht, dass etwas strafrechtlich Relevantes vorliegt."

Auch politisch ist das Thema noch nicht vom Tisch. Gerade in Oberösterreich, wo sich Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) stark für das Projekt in Ohlsdorf eingesetzt hatte, das Land aber wegen des massiven Flächenverbrauchs stark in der Kritik steht.