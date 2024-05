Oberösterreich: Motorradfahrer starb nach Kollision mit Pkw

Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus dem niederösterreichischen Bezirk Melk ist Sonntag Mittag bei einem Unfall in Oberösterreich ums Leben gekommen.

Der Mann war mit zwei Freunden um 12.45 Uhr auf der B38 von Vorderweißenbach kommend in Fahrtrichtung Bad Leonfelden unterwegs, als er laut Polizei im offenen Ortschaftsbereich Leithen (Gemeinde Vorderweißenbach) mit einem in der Gegenrichtung fahrenden Auto frontal kollidierte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.