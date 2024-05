Biker bei Kollision mit Pkw im Bezirk Neunkirchen schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstagvormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der B17 in Enzenreith (Bezirk Neunkirchen) schwer verletzt worden. Als ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Weiz in der Steiermark mit seinem Pkw links abbog, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Bike.