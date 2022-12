Oberösterreich halbiert mit März die Zahl der Impfzentren

Oberösterreich senkt die Zahl der Impfzentren mit 1. März von 19 auf zehn. Das teilte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) am Montag in einer Aussendung mit. Begründet wird der Schritt damit, dass ohnehin bereits zwei Drittel der Corona-Impfungen in den Ordinationen der Hausärztinnen und Hausärzte verabreicht würden. In rund 600 Arztpraxen ist das möglich, in 300 davon werden auch ordinationsfremde Personen geimpft.