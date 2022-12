Innviertler Ehepaar erlitt Kohlenmonoxid-Vergiftung

Ein Innviertler Ehepaar hat am Samstag eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten und wurde ins Krankenhaus geflogen. Der 59-jährige Mattighofner fand seine 64-jährige Frau am frühen Nachmittag bewusstlos im Vorraum der Wohnung und rief die Rettung. Die CO-Warner der Sanitäter schlugen beim Betreten des Raumes an, woraufhin sie das Ehepaar ins Freie brachten, berichtete die oö. Polizei.

Die Feuerwehr belüftete das Haus und mass das Kohlenmonoxid. Ein verschraubter Putzdeckel beim Rauchrohr der Gastherme im Keller hatte sich gelöst. Dadurch konnte nicht ausreichend Sauerstoff angesaugt werden, sodass bei der Verbrennung Kohlenmonoxid entstand. Dieses gelangte nicht ins Freie sondern strömte über das offene Abgasrohr in den Keller und verteilte sich im gesamten Haus.