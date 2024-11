Oberösterreichs Frauen am Limit: Herausforderungen in Beruf und Familie

Ihr Mann übernimmt am Abend die Kinder, sie fährt dann zu ihren Eltern, die bereits Unterstützung im Alltag brauchen. So oder so ähnlich geht es zahlreichen Frauen, der Spagat, den viele zwischen Beruf, Familie und Alltag machen müssen, wird nur sehr langsam kleiner.

Aber auch bei der Pflege und Betreuung von älteren Angehörigen wird die Hauptlast nach wie vor von berufstätigen Frauen getragen. Hier verstärkt die unzureichend ausgebaute mobile und stationäre Altenpflege und -betreuung die physischen und psychischen Belastungen zusätzlich. Zudem erledigen Frauen den Großteil der unbezahlten Haus- und Care-Arbeit , was ihre Chancen in Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit mindert.

Erfreulich ist, dass die Frauenquote Wirkung zeigt und der Anteil von Frauen in Führungspositionen zunimmt. Weniger erfreulich ist, dass die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern weit geöffnet bleibt.

Der Equal Pay Day fiel in Oberösterreich 2024 auf den 17. Oktober, was bedeutet, dass Frauen ab diesem Datum im Vergleich zu Männern „gratis“ arbeiten. Der bundesweite Equal Pay Day war am 1. November, Oberösterreich liegt hier im Bundesländervergleich vor Vorarlberg auf dem vorletzten Platz. Bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung verdienen Männer in Oberösterreich brutto um 26,1 Prozent mehr als Frauen.