Lehrerinnen und Lehrer in ÖO gesucht: 148 Stellen für nächstes Jahr offen

Nach der Schule ist vor der Schule: Am Freitag endet das Schuljahr in Oberösterreich für 200.000 Schülerinnen und Schüler sowie 21.000 Lehrerinnen und Lehrer an 1.000 Schulen.

Gleichzeitig sind die Vorbereitungen für den Schulstart im September im Laufen.

Und während die Schülerinnen und Schüler (zumindest bis zum 15. Lebensjahr) verpflichtend in die Schule müssen, herrscht seit Jahren ein Kampf um ausreichend Lehrpersonal. Auch in Oberösterreich.

Im Vorjahr waren zum Schulschluss 299 Lehrerstellen für das nächste Schuljahr nicht besetzt, heuer sind es "nur" 148. Im abgelaufenen Schuljahr wurden insgesamt 1.615 neue Lehrerinnen und Lehrer angestellt, 1.161 im Pflichtschulbereich, 454 in den höheren Schulen.

Wo es Bedarf gibt Derzeit gibt es Bedarf in den Gegenständen Deutsch, Englisch, Mathematik, Bewegung und Sport, Informatik/Digitale Grundbildung, Physik sowie Chemie, die Ausschreibung für das Schuljahr 2024 startet am 22. August für die Pflichtschulen, am 5. September für die Höheren Schulen. 450 Quereinsteiger Mit Stand Ende Mai haben sich oberösterreichweit rund 450 Personen für den Quereinstieg als Pädagoge/Pädagogin zertifizieren lassen. Sie erhalten nach positivem Abschluss des Zertifizierungsverfahrens alle wichtigen Informationen, um sich in OÖ bewerben zu können. Der zweite Teil der Kampagne „Klasse Job“ ziele darauf ab, bei Maturanten und Maturantinnen die Attraktivität des Lehramtstudiums bzw. des Lehrberufs hervorzuheben, sagt Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP).

Einen wichtigen Schritt setzt das Land auch in Sachen Schulsozialarbeit: Diese wird um fast 20 Prozent ausgebaut. Mit den derzeitigen 52 Vollzeitstellen unterstützen 74 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter rund 50.000 Schülerinnen und Schüler an etwa 250 Pflichtschulen. Die zusätzlichen zehn Vollzeitstellen bringen das Angebot nun an 50 weitere Pflichtschulen in Oberösterreich. Reife Leistung Zum Schulschluss hat die Bildungsdirektion auch Bilanz über die Maturaergebnisse in Oberösterreich gezogen. 6.097 Kandidaten und Kandidatinnen traten an, in den AHS (2.528 Kandidatinnen und Kandidaten) gab es in Mathematik mit 1,7 Prozent die meisten Nicht genügend, bei den BHS (3.569 sind angetreten) waren 2,2 Prozent in Mathe negativ.

Fix ist jetzt schon die Zahl der Volksschülerinnen und Volksschüler, für die im Herbst der Schulalltag startet: 15.253 Kinder sind in den Volksschulen des Landes angemeldet, die meisten davon in der Stadt Linz (1.888) vor Linz-Land (1.548) und dem Bezirk Vöcklabruck (1.384). In Steyr-Stadt beginnen hingegen nur 304 Kinder mit der Volksschule. Sommerschule startet Die Sommerschule startet am 26. August und dauert bis 6. September 2024. Diese soll bei Bedarf helfen, optimal vorbereitet in das neue Schuljahr zu starten, erläutert die Bildungsdirektion. Die Sommerschule gibt es an 100 Standorten in Oberösterreich, über 4.000 Schülerinnen und Schüler werden teilnehmen. Sie werden von 442 Lehrkräften und 176 Studierenden unterrichtet.