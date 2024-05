OÖ: Suspendierungen von Schülerinnen und Schülern steigen massiv

Bildungsregionen 20218/19

Linz: VS: 16, MS: 49, ASO: 28, PTS: 7, BS: 0, AHS: 6, BMHS: 1, Gesamt: 107

Steyr-Kirchdorf: VS: 7, MS: 14, ASO: 10, PTS: 0, BS: 0, AHS: 1, BMHS: 0, Gesamt: 32

Gmunden-Vöcklabruck: VS: 3, MS: 7, ASO: 8, PTS: 1, BS: 0, AHS: 1, BMHS: 0, Gesamt: 20

Innviertel: VS: 1, MS: 2, ASO: 2, PTS: 0, BS: 0, AHS: 1, BMHS: 2, Gesamt: 8

Wels-Grieskirchen-Eferding: VS: 9, MS: 14, ASO: 1, PTS: 1, BS: 0, AHS: 5, BMHS: 3, Gesamt: 33

Mühlviertel: VS: 4, MS: 11, ASO: 1, PTS: 1, BS: 0, AHS: 0, BMHS: 1, Gesamt: 18

Gesamt: VS: 40, MS: 97, ASO: 50, PTS: 10, BS: 0, AHS: 14, BMHS: 7, Gesamt: 218

Bildungsregionen 2022/23

Linz: VS: 26, MS: 76, ASO: 19, PTS: 7, BS: 0, AHS: 11, BMHS: 2, Gesamt: 141

Steyr-Kirchdorf: VS: 16, MS: 58, ASO: 19, PTS: 0, BS: 0, AHS: 1, BMHS: 1, Gesamt: 95

Gmunden-Vöcklabruck: VS: 11, MS: 14, ASO: 12, PTS: 3, BS: 2, AHS: 0, BMHS: 4, Gesamt: 46

Innviertel: VS: 7, MS: 41, ASO: 1, PTS: 2, BS: 0, AHS: 0, BMHS: 3, Gesamt: 54

Wels-Grieskirchen-Eferding: VS: 30, MS: 65, ASO: 1, PTS: 2, BS: 1, AHS: 5, BMHS: 0, Gesamt: 104

Mühlviertel: VS: 12, MS: 45, ASO: 2, PTS: 1, BS: 0, AHS: 0, BMHS: 1, Gesamt: 61

Gesamt: VS: 102, MS: 299, ASO: 54, PTS: 15, BS: 3, AHS: 17, BMHS: 11, Gesamt: 501

VS: Volksschule, MS: Mittelschule, ASO: Sonderschule, PTS: Polytechnische Schule, BS: Berufsschule, AHS: Allgemeinbildende Höhere Schule, BMHS: Berufsbildende mittlere und höhere Schule