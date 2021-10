"Nur klatschen hilft uns nicht“: Protest der oö. Ärztekammer

Der Unmut unter der heimischen Ärzteschaft ist mittlerweile groß. Vor 17 Einrichtungen in Oberösterreich wurde vergangenen Donnerstag demonstriert: Landesweit haben die Beschäftigten in Spitälern in einer öffentlichen Aktion auf die angespannte Lage in den Krankenhäusern hingewiesen. Es besteht die Sorge, dass mit steigenden Infektionszahlen wieder ein sehr belastender Winter auf das Personal zukommt.

„Unser Akku ist leer“, „Nur klatschen hilft uns nicht“ und „Nicht noch ein Corona-Winter. Lass dich impfen!“ war auf den Transparenten zu lesen, die das Spitalspersonal in die Höhe hielt.

Zu diesem Aktionstag für das Impfen war von der Ärztekammer Oberösterreich aufgerufen worden.