Neun Morde sind seit 1970 ungeklärt

Bis zum Jahr 1985 blieb dann in Oberösterreich kein Mord ungeklärt. Doch am 15. Oktober dieses Jahres wurde in der Linzer Altstadt eine Prostituierte (23) in ihrer kleinen Wohnung erwürgt. Bereits nach dem eingetretenen Tod stach ihr der Unbekannte noch eine Stricknadel in die Brust. Der Fall blieb offen, der Täter ist, wenn er noch lebt, bis heute in Freiheit. Auch dieser Fall hätte nach Jahren noch durch die DNA-Analyse geklärt werden können, doch wichtige Tatortspuren waren 2008 bereits aus der Asservatenkammer des Linzer Landesgerichtes verschwunden.

Theresia Almansberger

1988 blieben mit Günther Schädel und dem Raubmord an dem Pensionisten Alfred Lindorfer (59) in Linz Kleinmünchen am 11. März zwei Fälle ungeklärt, in den 1990er Jahren ging die Serie dramatisch weiter. Es war der 1. Mai 1991, als Theresia Almansberger (47) nach einem Besuch auf dem Linzer Urfahrmarkt ihrem Mörder in die Hände fiel. Ihre teilweise entkleidete Leiche wurde elf Tage später in den Ebelsberger Traunauen gefunden. Wie die Obduktion ergab, war die 47-Jährige erstickt, nachdem sie erdrosselt worden war.