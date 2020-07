Überfallopfer erholte sich nie mehr vom Mord an seiner Frau

Von Gerhard Lukesch

René Widdershoven, im August 1990 ein Opfer eines Mordanschlages in Oberösterreich, ist tot: Der Holländer starb im Alter von 56 Jahren in Kerkrade in seinem Heimatland. Der Mann erholte sich nie von der Attacke auf ihn und dem Mord an seiner Frau Gabrielle (27).

Vor 30 Jahren erschütterte das Verbrechen in Oberösterreich ganz Europa: Es war am 23. August 1990, als in einem Wald bei Ohlsdorf nahe Gmunden ein halb vergrabener Mann mit blutdurchtränkter Kleidung gefunden wurde. Er hatte durch Hackenhiebe lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten.

Rast in Pucking

Der Mann wurde damals in letzter Sekunde gerettet, rang tagelang im Linzer Wagner-Jauregg-Krankenhaus um Leben und Tod und die Kriminalisten der Gendarmerie in Oberösterreich konnten nur mühsam die Identität des Opfers nach intensiven Recherchen klären: Es war der damals 27-jährige René Widdershoven, der sich mit seiner Frau Gabrielle mit einem Wohnmobil auf der Fahrt nach Ungarn befunden hatte. Bei einer Rast in Pucking auf einem Parkplatz wurden die holländischen Urlauber von den Slowaken Jan M. (48) und Lubor M. (31) überfallen.

René Widdershoven lockten sie zuerst in ihr Wohnmobil und schlugen ihn mit einer Hacke nieder. Dann vergewaltigten sie Gabrielle und erwürgten sie. Die Leiche verscharrten sie unter Heu auf einem anderen Autobahnparkplatz.

René Widdershoven erlangte Ende September das Bewusstsein wieder, konnte sich jedoch an nichts erinnern. Seine Frau Gabrielle blieb verschwunden. „Es war einer der schlimmsten Fälle, die ich in meiner Dienstzeit erlebt hatte“, erinnert sich ein damaliger Ermittler. „Wir waren uns klar, dass die Frau tot sein muss.“