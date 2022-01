Neue Technische Universität in OÖ kommt nach Linz

Nur Englisch

Dem sei aber nicht so: Der Bund reserviert vorerst einmal 150 Millionen Euro. In der Gründungsphase sind es 30 Millionen. 5.000 Studierende sollen im Vollausbau davon profitieren. Sie werden ausschließlich – wie bereits bekannt – in Englisch unterrichtet werden. Ihr Fokus gilt der Digitalisierung und Transformation.

Deshalb sollen in den ersten drei Semestern alle Studierenden gemeinsam die Grundlagen der Digitalisierung erlernen. Darauf aufbauend erfolgt dann die Spezialisierung in einer der angebotenen Studienrichtungen. Diese sind „Digital Creativity“, „Digital Entrepreneurship“, „Digital Systems“ und „Digital Engineering“ (zu deutsch: Digitale Kreativität, Unternehmerschaft, Systeme und Maschinenbau; Anm.).

Vom ersten Tag an ihres Studiums würden die Studierenden in reale Projekte eingebunden sein, um Erfahrung in der Praxis zu sammeln. Insgesamt gebe es sieben Forschungsschwerpunkte, die „einen klaren Fokus auf Interdisziplinarität“ haben, so in der Pressekonferenz.

Neues Gesetz in Arbeit

Sichtbar soll die Arbeit der Lernenden durch „Pop-up Außenstellen“ werden, die flexibel in OÖ eröffnet werden können. Neben dem physischen Unterricht würden aber auch zukunftsweisende Technologien für digitales Lernen eine Rolle spielen.

Flache Hierarchien in der neuen TU sollen zudem zu schnellen Entscheidungen führen. Auch gebe es ein eigenes Modell um die „besten Köpfe“ für die TU zu rekrutieren, dabei hofft man vor allem auf junge Wissenschafter.

Um all diese Vorstellungen auch wirklich in die Tat umzusetzen, braucht es aber ein eigenes Gesetz. Aktuell wird am TU-Errichtungsgesetz gearbeitet, das bis zum Sommer 2022 in Kraft treten soll. Im Herbst erfolgt schließlich die Einrichtung eines Gründungskonvents.