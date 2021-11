Neue Maßnahmen für OÖ: Das Aus für Christkindlmärkte?

Am Linzer Hauptplatz wird fleißig aufgebaut: Der Christbaum steht und die Standeln ringsherum nehmen langsam Form an. Lange wäre auch nicht mehr Zeit, denn am 20. November soll der Weihnachtsmarkt öffnen. Ob das wirklich passiert, steht seit heute jedoch – wie voriges Jahr – in den Sternen.

Denn wie die oberösterreichische Landesregierung heute kundtat, wird aufgrund der hohen Zahl der Neuinfektionen im Bundesland ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte verhängt. Damit verbunden weitere Maßnahmen. Auch die Absage von Veranstaltungen in den nächsten drei Wochen steht im Raum und das hieße auch ein „Doch nicht“ für die Christkindlmärkte im Land.

Ob diese Maßnahme kommt und wenn ja, wie, werde derzeit noch besprochen, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Man wolle darüber noch keine Auskunft geben. Näheres werde man morgen im Zuge einer Pressekonferenz präsentieren.