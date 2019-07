Neue Kampfansage an Identitäre über Landessicherheitsrat

"Schanze eins" als neue Basis der Identitären

Die im Internet kolportierten Pläne, in Linz eine "Schanze eins" als neue Basis der Identitären zu gründen, wurden auf einer deutschen Homepage veröffentlicht. Deshalb arbeite das BVT auch mit dem deutschen Staatssicherheitsdienst bei der Überprüfung der handelnden Personen zusammen, erklärte Pilsl. Über Onlinemedien versuche die IB verstärkte Aufmerksamkeit zu erlangen, um so an Spenden zu kommen, sagt Pilsl. Stelzer wies darauf hin, dass die Polizei in OÖ bereits einen Verein behördlich aufgelöst hat, der die Identitären unterstützt hat.

Die Ankündigung der IB auf einer deutschen Homepage, über ein Beteiligungsmodell ein „Konservatives Zentrum Linz“ errichten zu wollen, sorgte in der Vorwoche für einen politischen Aufschrei. In einem eigenen Haus, das man um 400.000 Euro anschaffen wolle, solle ein Treffpunkt für die „rege“ Identitären-Szene eingerichtet werden, heißt es in der Projektbeschreibung. Veranstaltungsräume, eine eigene Bar für Patrioten und Wohnungen sollen Einnahmen von 6.000 bis 8.500 Euro pro Jahr bescheren, ist weiter zu lesen.