Neue Brücke über die Donau als Hoffnungsträger gegen den Stau

Mit dem Spatenstich für die neue Donaubrücke – zum Stadtteil Urfahr und weiter ins Mühlviertel – wurde am gestrigen Mittwoch in Linz eine neue Etappe in der Verkehrspolitik eröffnet. Das war zumindest den Reden der zahlreich aufmarschierten Politiker zu entnehmen. Obwohl die neue 60 Millionen Euro teure Querung erst im Herbst 2020 für den Straßen- und Fußgängerverkehr freigegeben werden soll, lastet bereits gewaltiger Erwartungsdruck auf ihr.

Nachdem 2016 die statisch nicht mehr taugliche und über 100 Jahre alte „Eisenbahnbrücke“ abgerissen wurde, verloren tausende Pkw-Pendler die direkte Donauquerung zum Arbeitsplatz. Den Unmut über den Abriss ohne Ersatz gibt es noch immer. Ein Spalier von 14 Spaten war ein symbolisches Zeichen, wie sehr die neue Brücke rasch herbeigesehnt wird. Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP, sprach von einer „Riesenerleichterung“ und dass es keinen zeitlichen Spielraum mehr gäbe. Er und Verkehrslandesrat Günther Steinkellner, FPÖ, gestanden in der Verkehrsinfrastruktur gewaltigen Aufholbedarf ein.