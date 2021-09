Neos starteten in Linz in den Intensiv-Wahlkampf

Es ist eine überschaubare Menge, die am Mittwoch zum Wahlkampfauftakt der Neos am Linzer Hauptplatz erschien. Jene, die erschienen sind – etwas über 100 – kamen mit pinkem Accessoires. Auf die griffen auch Spitzenkandidat Felix Eypeltauer und Bundesparteiobfrau Beate Meinl-Reisinger zurück: Sie zogen mit pinken Luftballons und Sonnenbrillen zum Klassiker „Don’t stop me now“ von Queen ein.

„Wir wollen Politik, die etwas über den Tellerrand schaut. Mach ma’s doch a bissl anders“, sagt Meinl-Reisinger als sie auf die Bühne tritt. Die Politik der neuen Generation, wie es auf den Plakaten der Neos heißt, passiere nicht im Geburtsdatum, sondern im Kopf. „Die abgehobene Elfenbeinpolitik ist kaum mehr auszuhalten“, wettert sie gegen den Bund. Es brauche „Politik ohne Blabla“ – und dafür seien die Neos und in OÖ Eypeltauer da.

Keine Veränderungen

Seinen Erfolg bei den Landtagswahlen am 26. September stellt sie außer Frage. Nur eines sei noch offen, ob der Erfolg „sehr groß oder überragend“ sein wird. Eypeltauer sei nämlich einer, der anpacke, bittet Meinl-Reisinger ihn dann auf die Bühne.

Der Listenerste gibt sich realistisch: „Es wird sich nicht recht viel ändern. Es ist vieles sonnenklar“, sagt Eypeltauer unter brennender Hitze. Thomas Stelzer (ÖVP) werde Landeshauptmann bleiben, die ÖVP-FPÖ Regierung werde fortgeführt. Die Grünen würden wieder am „Tisch der Proporzregierung sitzen“.